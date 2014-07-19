الأسهم الأميركية تعود للصعود بعد موجة خسائر قاسية

صعدت الأسهم الأميركية في ختام تداولات الأسبوع مع تعافي بورصة وول ستريت بعد يوم من تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز500 أكبر خسارة في يوم واحد منذ العاشر من أبريل.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية الأسبوع على مكاسب.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى مرتفعا 123.37 نقطة أو ما يعادل 0.73 بالمئة إلى 17100.18 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 20.10 نقطة أو 1.03 بالمئة ليغلق عند 1978.22 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 68.70 نقطة أو 1.57 بالمئة عند 4432.15 نقطة.

وينهي داو جونز الأسبوع مرتفعا 0.9 بالمئة بينما صعد ستاندرد آند بورز 0.5 بالمئة وناسداك 0.4 بالمئة.

