الذهب يتراجع وسط جني أرباح وحذر من التوترات السياسية

تراجعت أسعار الذهب بفعل مبيعات لجني الأرباح بعدما قفزت 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة عقب إسقاط طائرة ركاب ماليزية في شرق أوكرانيا، لكن متعاملين قالوا إن الإقبال على شراء المعدن النفيس سيتجدد سريعا إذا تصاعدت التوترات السياسية.

وينظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط من المخاطر وقت الاضطرابات السياسية، وسجل المعدن النفيس، يوم الخميس، أكبر زيادة ليوم واحد في شهر بعد حادث تحطم الطائرة الذي قال مسؤول أوكراني إنه نتيجة صاروخ أطلقه مسلحون مؤيدون لروسيا.

ويزيد الحادث المخاطر بشدة في صراع بين كييف والمتمردين المؤيدين لروسيا، ويفاقم التوترات بين روسيا والغرب.

وتراجع سعر الذهب للبيع الفوري الجمعة 0.6 بالمئة إلى 1310.15 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي متأثرا بصعود الدولار واحتمالات زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في موعد أقرب من المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 7.50 دولار لتسجل عند التسوية 1309.87 دولار للأوقية.

وكان سعر الذهب قفز إلى 1392 دولارا في أواخر مارس أثناء ذروة الصراع بين أوكرانيا والقوات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، لكن المعدن الأصفر فشل في مواصلة الصعود على الرغم من الصراع في شرق أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1484.50 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 878.25 دولار للأوقية، لكنه يبقى قرب أعلى مستوى له منذ 2001 بعد أن فرضت الولايات المتحدة أشد عقوباتها حتى الآن على روسيا -أكبر منتج للمعدن - بسبب العنف في أوكرانيا.

وهبطت الفضة 1.1 بالمئة إلى 20.83 دولار للأوقية بعد أن سجلت في الجلسة السابقة مكاسب بلغت حوالي 2 بالمئة.