"أرابتك" يتهاوى.. ويفاقم خسائر مؤشر سوق دبي إلى 6%

تفاقمت خسائر مؤشر سوق دبي المالي في تعاملات اليوم، وتراجع بنحو 6%، متأثراً بالخسائر الحادة لسهم أرابتك بعد عودته للتداول، مع الرد المقتضب من أرابتك على استفسارات السوق.

وقالت شركة آبار للاستثمارات، اليوم، إنها تدرس عدة خيارات استراتيجية بالنسبة لاستثمارها في شركة أرابتك، موضحة أن أي محادثات تقوم بها تكون في غاية السرية حتى اتخاذ قرار بشأنها.

وخسر سهم أرابتك اليوم 9.9%، ووصل إلى مستوى 4.46 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 908 مليون درهم.

وضغطت هذه الخسائر على مؤشر سوق دبي الذي فقد نحو 6% إلى مستوى 4609 نقاط، بتداولات كبيرة بلغت قيمتها 2.4 مليار درهم.

وجاءت تصريحات أرابتك بعد أن أوقف سوق دبي المالي التداول على السهم بانتظار ورود إيضاحات من الشركة بشأن ما ذكرته وكالة بلومبرغ حول خطة "آبار" برفع حصتها في "أرابتك" إلى 30%، عبر شراء نصف الحصة التي يملكها الرئيس التنفيذي السابق "حسن إسميك" البالغة حوالي 29%، بسعر يتراوح بين 5 و6 دراهم.

وتراجع في نهاية تعاملات اليوم سهم إعمار العقارية إلى مستوى 9.63 درهم بخسائر 4.52%، والاتحاد العقارية بـ9.63% إلى مستوى 1.97 درهم.