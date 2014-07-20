5.3 مليار ريال تداول الأسهم السعودية رغم التراجع

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، منخفضاً بـ49.78 نقطة ليغلق عند مستوى 9736.79 بنسبة تراجع 0.51%, وبتداولات بلغت 5.3 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 42 شركة في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 101 شركة, إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 167 مليون سهم، توزعت على أكثر من 103 آلاف صفقة.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية والبابطين وصافولا ووتبوك الزراعية والخضري وتهامة للإعلان الأكثر ارتفاعاً اليوم, فيما جاءت أسهم شركات اللجين واسترا الصناعية وأمانة للتأمين والصقر للتأمين ومجموعة السريع ووفاء للتأمين الأكثر انخفاضاً, وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم بين 6.38% و2.73%.

كما جاءت أسهم شركات سابك ودار الأركان وتهامة للإعلان والإنماء ومجموعة الحكير وزين السعودية الأكثر نشاطاً بالقيمة.