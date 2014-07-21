الذهب يتماسك فوق 1300 دولار وسط توترات سياسية

استقرت أسعار الذهب فوق 1300 دولار للأوقية اليوم الاثنين بفعل توقعات بتصاعد المخاطر الجيوسياسية بعد أن طالبت الولايات المتحدة روسيا بالرد على تساؤلات بشأن إسقاط طائرة ركاب ماليزية في شرق أوكرانيا.

ولم يشهد الذهب الفوري تغييرا يذكر عند 1311 دولارا للأوقية (البورصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 0.5 بالمئة يوم الجمعة. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة إذ أن السوق اليابانية مغلقة بسبب عطلة.

وارتفع المعدن النفيس 1.4 في المئة يوم الخميس الماضي بعد أنباء عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية ما أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها. لكن المستثمرين سارعوا إلى جني الأرباح في اليوم التالي ما أدى لتراجع الذهب اثنين بالمئة خلال الأسبوع ليسجل أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وقال أحد المتعاملين في سنغافورة "بالرغم من التراجع في الجلسة السابقة هناك ما يكفي من الطلب على المعدن كملاذ آمن ما سيبقي الأسعار فوق 1300 دولار."

وارتفعت الفضة 0.19 بالمئة إلى 20.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.35 بالمئة ليسجل 1486.99 دولار وصعد البلاديوم 0.14 بالمئة إلى 877.6 دولار للأوقية.

