اكتتابات متوقعة بسوق السعودية مع تخطي مستويات جديدة

لم تتوقف الإدراجات الجديدة حتى بعد الهبوط الحاد الذي شهده مؤشر السوق العام في 2006, وتتالت الإدراجات منذ حينها، فمثلا استقبلت السوق 10 إدراجات أولية جديدة في 2006, كان أبرزها طرح 30% من أسهم إعمار المدينة الاقتصادية, بحجم 2.5 مليار ريال.

وشهد عام 2007 عدداً كبيراً جداً من الطروحات العامة الأولية.. 26 طرحاً نتذكر أبرزها طرح شركة كيان لـ45%، من أسهمها بقيمة 6.75 مليار ريال.

أما الطرح الأكبر التي شهدته السوق منذ 2006، فكان طرح 11% من أسهم الإنماء عام 2008 بحجم بلغ 10.5 مليار ريال, مع الإشارة إلى أن مؤشر السوق سجل في بداية هذا العام مستوى 11,600 نقطة.

في المقابل, الطرح الأصغر ما بين 2006 واليوم كان الأهلي تكافل بـ25.45 مليون ريال.

وعلى صعيد القطاعات, فتصدرت شركات التأمين لائحة الإدراجات الجديدة ما بين 2006، والعام الجاري, فبلغ عدد إدراجات هذا القطاع 34 إدراجاً, يليها قطاع الاستثمار الصناعي بـ10 إدراجات.

ولم تتوقف حركة الطروحات العامة الأولية منذ 2006, إذا ما نظرنا إلى تلك التي لم تر النور, فنجد أن عددها 5 منذ عام 2009 حتى اليوم, وهي الإنارة السعودية واسترا الغذاء المحدودة ومجموعة الخريّف ومجموعة العبيكان للاستثمار وشركة ميد.

أما هذا العام, فشهدنا طرح شركة إسمنت أم القرى, التي طرحت 50% من رأسمالها وبلغت نسبة التغطية حوالي 510%، بحسب مديري الإدراج, حيث جمعت الشركة 342 مليون ريال, وأسواق المزرعة 270 مليون ريال.

وفي يونيو الماضي, جمعت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 825 مليون ريال, في حين حصلت شركة الحمادي على حوالي 630 مليون ريال من خلال طرحها .

واليوم مؤشر السعودية تخطى مستوى 10,000 نقطة.. فهل نسمع قريباً عن طروحات عامة جديدة.