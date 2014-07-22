تاريخ مستوى الـ10 آلاف نقطة مع مؤشر سوق السعودية

10 آلاف نقطة يسجلها المؤشر للمرة الأولى منذ الخامس من مايو 2008، مستوى نفسي هام ترقبه العديد خلال السنوات الماضية.

لكن المرة الأولى التي أغلق فيها المؤشر فوق مستوى 10 آلاف نقطة تعود إلى 17 مارس 2005، عندما أنهى المؤشر تداولاته عند 10030 نقطة. لكنه عاد في الجلسة التالية ليغلق دون هذا المستوى ليوم واحد.

ربما تهيؤ لموجة الارتفاع التي تلت, والتي رفعته إلى أعلى مستوياته تاريخيا في فبراير 2006 عند 20635 نقطة.

بذلك سجلت السوق ارتفاعاً بـ151%، منذ بداية 2005 وحتى 25 من فبراير 2006، إلا أن2006 لم ينتهِ بالحماس الذي بدأ فيه، وإنما سيؤرخ في كتب الاقتصاد كالعام الأسود لسوق الأسهم السعودية التي خسرت 62 في المئة تقريبا من القمة، وخسرت فيها السوق أكثر من 600 مليار ريال من قيمتها.

وقد شهد عام 2006 هبوط المؤشر عن مستوى 10 آلاف نقطة نهاية أكتوبر, وهو مستوى لن يراه مجددا إلا في 2007.

فبعد تراجعات بـ53%، على مدار 2006، تلت ارتفاعات تجاوزت 100% في 2005، وجاء عام 2007 ليهدئ الأوضاع بعض الشيء، بارتفاعات وصلت الى 39%، على مدار السنة ومرة أخرى مؤشر السوق يخترق مستوى 10 آلاف نقطة في ديسمبر لينهي العام فوق 11 ألف نقطة.

ثم جاء عام 2008، وهو عام دام للأسواق في العالم، حيث خسر المؤشر خلاله 56%، من قيمته، ليهبط مرة أخرى دون مستوى 10 آلاف نقطة في يناير.

لكن المؤشر لم يستطع اتخاذَ مسارٍ واضح خلال الأشهر الأولى من ذلك العام, ليتأرجح صعودا ونزولا حول مستوى 10 آلاف نقطة حتى مايو عندما هبط تحته ولم يعد لست سنوات تلت.

ولا يمكننا أن ننسى أن عام 2008، شهد تفشيا لأزمة مالية عالمية تفاقمت مع انهيار بنك lehman brothers في 15 سبتمبر, وعلى الرغم من عدم تأثر السوق بشكل واضح بهذا الخبر, إلا أنها واصلت تراجعَها التدريجي.

وفيما شهد العالم انتشار أزمة الائتمان العالمية في 2009, استطاع المؤشر أن ينهي العام على مكاسب بـ27%،, لكن تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا العام شهد تسجيل المؤشر أدنى مستويات له في 9 مارس 2009 عند 4138 نقطة.

السنوات الثلاث التي تلت شهدت هدوءا أكبر في السوق بنسب نمو أو تراجع سنوية أكثر اعتدالا، لتأتي ارتفاعاتُ 2013، لتعيد الزخمَ الى السوق بزيادة فاقت 25%، وهو زخم يتواصل هذا العام.

فهل هذه الارتفاعات علامات تحذر من أن التاريخ قد يعيد نفسه؟ أو أن الارتفاعاتِ الحالية مبنية على أسس متينة.