32.2 مليار أرباح السوق السعودية خلال الربع الثاني

حققت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا للربع الثاني 2014، قدرها 26 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي خامس ربع تنمو به الأرباح بشكل متواصل.

وبلغت قيمة الأرباح المجمعة 32.2 مليار ريال مقارنة بـ 25.6 مليار ريال بالربع الثاني من العام الماضي 2013، أي أن قيمة النمو بلغت 6.6 مليار ريال، وفقا لتحليل اقتصادي صادر عن صحيفة "الاقتصادية".

فيما بلغت الأرباح المجمعة خلال النصف الأول 57.6 مليار ريال مقارنة بـ 48.4 مليار ريال، أي بنمو نسبته 19 في المائة ما يعادل 9.1 مليار ريال.

وأوضح التحليل أن شركتين ساهمتا بـ53 في المائة من نمو أرباح السوق خلال الربع الثاني لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، جاءت الأولى وفي المقدمة الشركة السعودية للكهرباء حيث بلغت قيمة نمو أرباحها للربع الثاني 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2.2 مليار ريال، شكلت نحو 32 في المائة من نمو الأرباح المجمعة للسوق.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع أرباحها إلى مخصصات كانت الشركة قد جنتها خلال فترات سابقة لمواجهة بعض الديون المتعثرة لديها، وعكستها خلال الربع الثاني من العام الجاري، وعند عكس المخصصات يتم تحويلها إلى قائمة الدخل كأرباح. وبلغت قيمة تلك المخصصات 2631 مليون ريال.

وبلغت قيمة أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.7 مليار ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 143 في المائة.

وتعتبر أرباح الربع الثاني من العام الجاري أعلى أرباح ربعية منذ العام 2008، في حين كانت أرباح الربع الثالث من العام 2012 قريبة من أرباح الربع الثاني 2014 وتعتبر هي ثاني أعلى أرباح، حيث بلغت حينها 2.9 مليار ريال.