خطاب السيسي يقود البورصة المصرية لمكاسب قياسية

قاد خطاب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، مؤشرات البورصة المصرية إلى اللون الأخضر، وتمكنت من تحقيق أرباح قياسية خلال التعاملات الصباحية لجلسة تعاملات اليوم، بدعم عمليات شراء مكثفة من جانب شرائح المستثمرين العرب والأجانب على الأسهم النشيطة في السوق.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات اقتصادية كبرى غير تعاملات المستثمرين إلى الشراء، خاصة أن السوق كان يبحث طوال الفترات الماضية عن محفزات للصعود.

وأوضح لـ"العربية.نت" أن السوق يشهد في الوقت الحالي تداولات نشيطة وسط عمليات تكوين مراكز مالية، مما عزز من صعود السوق بشكل كبير، لافتاً إلى محاولة الأجانب والعرب الاستفادة من التراجع الذي طال غالبية الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية، واتجاههم للشراء بكثافة خلال جلسة اليوم، متوقعاً أن تستمر البورصة المصرية في الصعود خلال الجلسات التي تعقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 3.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.77%، بعدما ارتفع من نحو 491.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي إلى نحو 495 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% إلى مستوى 8700 نقطة، مقابل نحو 8536 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء، مضيفاً نحو 164 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.46%، مضيفاً نحو 3 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 619 نقطة في الوقت الحالي مقابل نحو 616 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%، مضيفاً نحو 6 نقاط، ليصل إلى مستوى 1094 نقطة بحلول منتصف تعاملات اليوم مقابل نحو 1088 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي.