مؤشر سوق السعودية يختتم الأسبوع مخترقاً 10200 نقطة

لليوم الثالث على التوالي، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية اختراق مستويات جديدة للمرة الأولى في نحو 7 سنوات، مع تواصل الأجواء الإيجابية بقرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب.

وأضاف المؤشر في نهاية تعاملات اليوم نحو 52 نقطة، أو 0.51%، ليتخطى مستوى 10200 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال.

وأضاف قطاع المصارف والخدمات المالية مكاسب بنسبة 0.60%، والبتروكيماويات 0.91%، والطاقة 4.68%.

وأغلق المؤشر في ختام جلسة أول أمس الثلاثاء عند مستوى 10025 نقطة، في سابقة تعد الأولى منذ 7 سنوات، حيث يشكل اختراق هذا الحاجز فرصة قوية لمزيد من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة، وعودة قوية لنشاط الاكتتابات التي توالت بشكل مكثف خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً الاتحاد التجاري 9.9%، الحمادي للتنمية 6.7%، وفي المتربة الثالثة جاء سند بنسبة 5.7%.

وهدأ سهم سابك من ارتفاعات القياسية ليستقر عند 128.75 ريالاً، وذلك بعد ارتفاعه لمستويات لم يصلها منذ نحو 6 سنوات.

واستحوذ سهم سابك على نحو 818 مليون ريال من التداول، تلاه سهم الإنماء الذي حقق ارتفاعاً إلى 20.10 ريال بتداولات بلغت قيمتها 585 مليون ريال.