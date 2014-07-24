نيكي يتراجع في انتظار نتائج الشركات وأحداث غزة

تراجع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية في معاملات متقلبة اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين للنتائج الفصلية للشركات اليابانية بينما حدت المخاوف الجيوسياسية حيال غزة من الاقبال على المخاطرة ما بدد تأثير نتائج قوية لمسح عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين.



وهبط نيكي 0.3 بالمئة ليغلق على 15284.42 نقطة.



وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1269.86 نقطة وهبط مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة لينهي يوم الخميس عند 11563.00 نقطة.