مؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفع المؤشر نيكي القياسي الياباني 1.1%، اليوم الجمعة، ليغلق عند أعلى مستوى له في 6 أشهر بدعم من مستويات قياسية مرتفعة جديدة سجلها المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية وقفزة في أسهم فانوك كورب بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح قوية.

وزاد المؤشر نيكي 174 نقطة إلى 15457.87 نقطة أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يناير، وارتفع المؤشر 1.6% خلال الأسبوع.

وقفزت أسهم فانوك كورب التي تصنع أجهزة الإنسان الآلي 5.3% بعدما ارتفعت أرباحها الصافية للربع من إبريل حتى يونيو إلى مثليها تقريبا لتبلغ 45.1 مليار ين. وأضاف السهم 36.88 نقطة إلى نيكي أو حوالي ربع مكاسب المؤشر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى1281.35 نقطة، كما زاد المؤشر "جيه بي إكس-نيكي" 400 بمقدار 0.9 % إلى11670.32 نقطة.