خسائر أسهم أمازون وفيزا تطيح بمكاسب السوق الأميركية

تراجعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق نهاية الأسبوع بعد إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة في جلسات متتالية متأثرة بانخفاض أسهم أمازون وفيزا عقب إعلان الشركتين نتائج أعمال مخيبة للآمال.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 123.23 نقطة توازي 0.72 بالمئة إلى 16960.57 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.64 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 1978.34 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع 22.54 نقطة أو 0.5 بالمئة مسجلا 4449.56 نقطة.

وكان سهم أمازون أكبر الخاسرين على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إذ هبط نحو 9.6 بالمئة.