صعود الدولار بأعلى مستوى في 8 أشهر مقابل اليورو

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل اليورو في آخر جلسة تداول للأسبوع بعد أن أذكت بيانات ضعيفة عن ثقة مؤسسات الأعمال الألمانية المخاوف من أن تؤثر التوترات السياسية في اقتصاد منطقة اليورو.

وهبط مؤشر معهد إيفو لمناخ الاستثمار في ألمانيا الذي يستند إلى مسح شهري شمل نحو 7000 شركة إلى 180 نقطة في يوليو، وهو ثالث هبوط شهري على التوالي.

وبلغ سعر اليورو في أحدث تعامل عليه 1.3429 دولار، منخفضا 0.27 في المئة مقابل العملة الأميركية بعد أن هوى في وقت سابق من التعاملات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر 1.34210 دولار.

ومقابل العملة اليابانية ارتفع سعر الدولار 0.03 في المئة الى 101.83 ين.