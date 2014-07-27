أسهم السعودية تكسب 7% بقيمة سوقية تخطت تريليوني ريال

ارتفع المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية شهر يوليو الحالي 7.38% مقارنة بالشهر السابق ليغلق عند مستوى 10,214.73 نقطة وهو الأعلى منذ العام 2008.

وحققت مختلف قطاعات السوق ارتفاعات متفاوتة تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء بقيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية.

كما حقق المؤشر من بداية العام حتى شهر يوليو الحالي عائداً إيجابياً بنسبة 19.67% كاسباً (1,679.13 نقطه) وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 24 يوليو الجاري، عند مستوى 10,214.73 نقطة.

وأوضح التقرير الشهري لتداول أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية شهر يوليو الجاري بلغت 2100.25 مليار ريال أي ما يعادل 560.06 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 7.97% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو الجاري، 122.64 مليار ريال أي ما يعادل 32.70 مليار دولار أميركي بانخفاض بنسبة 31.88% عن الشهر السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 3.53 مليار سهم مقابل 5.37 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بانخفاض بنسبة 34.26%.