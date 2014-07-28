"نيكي" يغلق على أعلى مستوى مدعوما بتحسن الشركات

أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية على أعلى مستوى في ستة شهور اليوم الاثنين، مدعوما بآمال بتحسن نتائج الشركات المحلية بينما تجاوز أداء الأسهم المتصلة بقطاع نوادي القمار أداء السوق إثر تقرير إعلامي عن احتمال فتح نوادي قمار جديدة في اليابان قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2020.

وصعد مؤشر نيكي 0.5 بالمئة إلى 15529.40 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ 23 يناير.

ومنذ منتصف يونيو حاول المؤشر عدة مرات الارتفاع متجاوزا مستوى 15500 نقطة ولكن دون جدوى. ومع ذلك لا يزال نيكي أقل بنسبة 4.7 بالمئة عن مستواه في بداية العام.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1286.07 نقطة في معاملات خفيفة في حين زاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.3 بالمئة إلى 11710.58 نقطة.