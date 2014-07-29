الذهب يستقر ويكسر حاجز 1300 دولار

استقر الذهب فوق 1300 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأوكرانيا مع تركيز المستثمرين أيضا على بيانات الوظائف الأميركية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

ويبدأ المجلس اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم، وستراقبه السوق لاستقاء توقيت بدء رفع أسعار الفائدة الأميركية. ويصدر مجلس الاحتياطي بيانا بنهاية الاجتماع غدا الأربعاء.

وقال مارك تو مدير الأبحاث بمجموعة وينج فونج المالية في هونغ كونغ "سيتحرك الذهب في نطاق ضيق حتى اجتماع مجلس الاحتياطي وصدور البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع. وحتى ذلك الحين سيظل الذهب قرب 1300 دولار الذي يبدو أنه مستوى دعم قوي بسبب التوترات الجيوسياسية."

واستقر الذهب عند 1303.70 دولار للأوقية بعد تراجعه 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت عقود الذهب الأميركية نحو دولار إلى 1303.90 دولار. ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.51 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة ليسجل 1477.2 دولار في حين هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 876.25 دولار للأوقية.