مؤشر نيكي يرتفع لرابع يوم بفضل أرباح قوية للشركات

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية لليوم الرابع على التوالي في معاملات متقلبة اليوم الأربعاء بعد أن طغت نتائج قوية لشركات على رأسها هوندا موتور وطوكيو اليكترون ليمتد على بيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي.



وأغلق نيكي على 15646.23 نقطة بارتفاع 0.2%، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 23 يناير.



وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1%، إلى 1292.24 نقطة كما زاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة نفسها لينهي اليوم عند 11770.70 نقطة.