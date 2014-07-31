تراجع مؤشر نيكاي وسط جني أرباح بعد 4 أيام من المكاسب

هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية في معاملات متقلبة اليوم الخميس ليكسر موجة صعود استمرت أربعة أيام، حيث بددت مبيعات لجني الأرباح كل المكاسب التي تحققت في معاملات نشطة صباحا.

وهوى سهم شركة نينتندو 6.5%، بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في ألعاب الفيديو خسائر تشغيل أسوأ من المتوقع في ثلاثة شهور من أبريل إلى يونيو.

ونزل مؤشر نيكي 0.2%، ليغلق على 15620.77 نقطة بعد أن صعد إلى 15759.66 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 يناير.

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2%، إلى 1289.42 نقطة في حين انخفض مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.3%، إلى 11734.57 نقطة.