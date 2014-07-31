مؤشر سوق دبي يغرد مجدداً بسماء المكاسب ويضيف 2%

نجح مؤشر دبي في تحقيق مكاسب قوية في أولى جلسات السوق عقب إجازة عيد الفطر، ليضيف نحو 2%، من المكاسب بدعم من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1%.

ودفعت هذه المكاسب مؤشر سوق دبي لمستوى 4833 نقطة، بتداولات جاءت دون مستوياتها اليومية بـ879 مليون درهم.

وحقق سهم أرابتك مكاسب بنسبة 4.94%، ووصل إلى مستوى 4.25 درهم، متصدراً الأسهم الأكثر تداولا في دبي بـ328 مليون درهم.

مكاسب أرابتك تأتي بعد التراجعات القوية التي مني بها السهم في أعقاب إعلان الشركة عن دراسة آبار عدة خيارات فيما يخص التعامل مع حصة الرئيس التنفيذي السابق للشركة حسن اسميك.

وأضاف سهم الاتحاد العقارية مكاسب بنسبة 4.35%، إلى مستوى 2.16 درهم، وبنك دبي الإسلامي 3.05%، إلى 7.76 درهم.

سهم إعمار العقارية لم يكن بعيدا عن هذه الصورة وإن كانت المكاسب جاءت بدرجة أقل حيث حقق السهم 0.72%، إلى مستوى 9.77 درهم.

وقال مدير فرع دبي في أوراق الإسلامية للأسهم والسندات بهاء الفار إن هدوء أحجام التداول اليوم في سوق دبي كان متوقعاً، حيث تحرك اليوم السوق باتجاه المنطقة الخضراء.

وأضاف الفار أن الاهتمام اليوم كان منصباً على أسهم الشركات العقارية بالإضافة لأسهم قطاع البنوك والتي من المتوقع أن تفصح عن نتائجه خلال الأيام القليلة القادمة.

وحول نتائج إعمار العقارية توقع الفار أن تحقق نمواً في أرباحها بنسبة 10%، إلى ما بين 1.4 إلى 1.5 مليار درهم، مع تواصل نمو دخلها من قطاع الضيافية والسياحة.