مؤشر سوق السعودية يواصل مكاسبه ويتخطى 10300 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية تألقها اليوم في أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث ارتفع المؤشر في نهاية التعاملات بنسبة 0.86% ليتخطى مستوى 10300 نقطة.

ارتفاعات اليوم جاءت بدعم من تواصل الأجواء الإيجابية عقب قرار الحكومة السعودية فتح السوق السعودية للأجانب منتصف العام المقبل، إضافة للنتائج المالية القوية للشركات الكبرى في السوق السعودية.

مكاسب اليوم جاءت بدعم وسط قيم تداول متوسطة بـ6.6 مليار ريال، وبأحجام 200 مليون سهم.

ودعمت القطاعات الرئيسية مؤشر السوق، حيث أضاف مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.33%، والمصارف والخدمات المالية 1.20%، فيما ارتفع قطاع التجزئة بنسبة 2.83%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق السعودية الحمادي للتنمية بـ9.7%، ووفرة 9.6%، والأسماك 8.5%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً الإنماء بـ386.5 مليون ريال، والحمادي للتنمية 285 مليون ريال، فيما جاء في المرتبة الثالثة سهم سابك بـ274 مليون ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، ثامر السعيد، إن السوق السعودية واصلت مكاسبها اليوم في أجواء احتفالية بفتح السوق أمام الاستثمار المؤسسي الأجنبي، إلا أن المستثمرين مازالوا يترقبون الاشتراطات والأحكام التي ستعلن عنها هيئة السوق المالية.

وأضاف السعيد أن هذه الاشتراطات ضرورية للحكم على مدى قدرة السوق على الارتفاع، وهو بالتأكيد ارتفاع مستحق، خاصة أنها السوق الأرخص والأفضل تقييماً بين الأسواق الخليجية.

ولفت السعيد إلى أن السوق ستمر بعدة مراحل حتى منتصف العام المقبل، وستكون هناك إعادة تقييم لاقتناص الفرص الاستثمارية قبل دخول المستثمر الأجنبي.