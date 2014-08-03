سهم "بترورابغ" يحقق مكاسب بـ3.66%

حقق سهم بترو رابغ مكاسب قوية في تعاملات اليوم مع إعلان الشركة عن موافقة مجلس إدارة الشركة على دمج مشروع رابغ المرحلة الثانية مع مجمع شركة بترورابغ القائم.

وبلغت مكاسب السهم 3.66%، حيث وصل إلى 35.10 ريال، بتداولات مرتفعة بلغت قيمتها حتى منتصف الجلسة 160 مليون ريال.

وبموجب العملية، سيتم تحويل الملكية من الشركاء المؤسسين )شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية) إلى شركة بترورابغ بعد استيفاء مجموعة من الشروط.

ومن أهم الشروط التي يجب استيفاؤها قيام الشركاء المؤسسين بتوفير وضمان القروض المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، وضمان الشركاء المؤسسين مطابقة المشروع لأنظمة وقوانين ومتطلبات الجهات الحكومية المعنية وإصدار جميع التراخيص.

وتشمل الشروط أيضاً قيام الشركاء المؤسسين بتنفيذ الملاحظات الفنية المقترحة من بترورابغ، وقيام الشركاء المؤسسين بالعمل مع بترورابغ على وضع خطة العمل المناسبة لتحويل ملكية المشروع إلى شركة بترورابغ.

وسوف يبلغ إجمالي استثمارات المشروع حسب التوقعات الحالية بعد الدمج حوالي 32 مليار ريال سعودي.