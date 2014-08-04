طرح 15% من "زين البحرين" للاكتتاب العام الشهر المقبل

أعلنت شركة زين الكويتية للاتصالات عن طرح 15%، وبحجم 48 مليون سهم من رأسمال شركة زين البحرين التابعة للمجموعة للاكتتاب العام.

وسيكون الاكتتاب متاحاً للمؤسسات والأفراد في البحرين ولفئة المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، وبسعر 190 فلساً بحرينياً للسهم الواحد.

وحددت المجموعة موعد الاكتتاب بين الثاني من سبتمبر المقبل وحتى السادس عشر منه. وتصل قيمة زين البحرين إلى 200 مليون دولار بسعر صفقة الاستحواذ.

ويتعين على الشركة بيع 15%، من أسهمها في طرح عام أولي وإدراجها في بورصة البحرين بموجب شروط رخصتها.

وكانت زين قد اشترت حصة إضافية نسبتها 6.25%، من الشركة البحرينية في شهر مايو الماضي، مقابل 12.5 مليون دولار لترتفع حصتها إلى 63%، وهو ما يسمح لها بالاحتفاظ بحصة أغلبية بعد إدراج أسهم الوحدة في البورصة.

يذكر أن زين البحرين هي مشغل الاتصالات الأول في البحرين من حيث عدد المشتركين.