نيكي يهبط لأقل مستوى في أسبوع متأثراً بوول ستريت

هبط مؤشر نيكي القياسي لأقل مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين، وكانت أسهم القطاع المالي وشركات النقل البحري أكبر الخاسرين، إذ حدت موجة بيع في الأسهم الأميركية ومخاوف من تعثر الأرجنتين في سداد ديون ومشكلات البنوك البرتغالية من الإقبال على المخاطرة.

ومع ذلك لا تزال الأسهم اليابانية تلقى بعض الدعم من آمال بتحسن نتائج الشركات المحلية، فضلاً عن صعود الأسهم الآسيوية واستقرار سوق الصرف.

وواصل مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية الكبرى خسائره للجلسة الثالثة على التوالي لينزل0.3 في المئة إلى 15474.50 نقطة في أقل مستوى إغلاق منذ 25 يوليو.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4 في المئة إلى 1276.19 نقطة وفقد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 0.3 بالمئة ليسجل 11620.36 نقطة عند الإغلاق.