السعودية: "المستثمر الذكي" يستقطب 4 ملايين شخص

نجح برنامج "المستثمر الذكي"، البرنامج التوعوي التابع لهيئة السوق المالية خلال عام 2014 في الوصول إلى أكثر من 4 ملايين شخص من خلال القنوات التي يستخدمها لعرض محتوياته في المناسبات الوطنية المختلفة، وذلك في إطار سعي الهيئة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة، وإكساب الأطفال الأسس والمهارات الأساسية في التعاملات المالية السليمة للمساهمة في خلق جيل مستقبلي أكثر تفهما للوعي المالي.

وشارك البرنامج في النصف الأول من العام الجاري بـ19 فعالية في 6 مدن رئيسية، توزعت بين المعارض المتنقلة، والمعارض الثابتة، والمحاضرات التوعوية، والعروض المسرحية، كما شارك في فعاليات اليوم الوطني، أسبوع المال العالمي، اليوم العالمي للطفل، رالي حائل الدولي، مهرجان أرامكو السعودية "إثراء المعرفة"، ومهرجان ربيع الجبيل، حيث تم توسيع نطاق الفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يشارك فيها البرنامج بهدف زيادة عدد الفئات المستهدفة.

وشملت المدن التي زارها "المستثمر الذكي" الذي ترعاه شركة سابك، عبر المعارض المتنقلة أو المشاركة في الفعاليات "الرياض، جدة، الجبيل، حائل، الأحساء، الخبر"، إذ شارك في معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة بين 4-12 مارس، الذي حظي بزيارة نحو 2.400.000 زائر.

أما زيارات البرنامج للمدارس الابتدائية والمتوسطة فقد شملت 285 مدرسة في 12 مدينة داخل المملكة (210 مدارس للبنين و75 مدرسة بنات)، وتم خلال هذه الزيارات توزيع أكثر من 12500 باقة من مجلات "المستثمر الذكي" على طلاب وطالبات المدارس، إضافة إلى عشرات الآلاف من الباقات وزعت في مناسبات أخرى وأماكن عامة.

وأطلقت هيئة السوق المالية الموقع الإلكتروني التفاعلي لبرنامج "المستثمر الذكي" باللغة الإنجليزية مطلع العام الماضي، وذلك حرصا على توسيع نطاق الفئة المستهدفة من المستثمرين الحاليين أو المتوقع دخولهم في السوق، إلى جانب إصدار العدد الأول من مجلة "المستثمر الذكي" باللغة الإنجليزية في الربع الأول من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن برنامج "المستثمر الذكي" حصد للعام الثاني على التوالي جائزة أفضل برنامج توعوي مالي موجه للنشء على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تقدمها المنظمة الدولية لمالية الأطفال والشباب Child & Youth Finance International.

وجرى تسمية الفائزين بالجائزة هذا العام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 21 و22 مايو الماضي بمشاركة ممثلين عن 23 دولة حول العالم، حيث حل برنامج الهيئة ضمن أفضل خمس دول تقدم برامج توعية على مستوى العالم.

ويعد برنامج "المستثمر الذكي" برنامجا توعويا مجتمعيا لنشر ثقافة التعاملات المالية السليمة لدى النشء، ولاسيما الفئة العمرية ما بين التاسعة والرابعة عشرة، أي أنها تغطي طلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة المتوسطة، حيث إن المهمة الرئيسة للبرنامج هي توعية الطلاب بكل ما يتعلق بالتعاملات المالية في الحياة اليومية وتعليمهم مبادئ إدارة الأموال واستثمارها وآليات الادخار، وتعريفهم بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية ودور كل جهة بهدف تأسيس جيل واعٍ مالياً وتهيئته للتفاعل الإيجابي مع المجتمع فيما يخص التعاملات المالية.