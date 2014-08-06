مؤشر سوق السعودية يفلت من الخسائر ويتخطى 10475 نقطة

نجحت سوق الأسهم السعودية في الإفلات من موجة التراجعات الجماعية التي منيت بها أسواق النمطقة في تعاملات اليوم، ليواصل مؤشر السوق قطار الصعود للجلسة الرابعة على التوالي.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية التعاملات مرتفعاً بـ27.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10478.34 نقطة بنسبة ارتفاع 0.27%، وبتداولات تجاوزت 7.6 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات العالمية، وجزيرة تكافل، وبوبا العربية، وأسواق المزرعة، وشمس، والمتقدمة الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات سند، وأسلاك، واكسترا، والمجموعة السعودية، وسدافكو، والمواساة الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.75% إلى 1.97%.

كما جاءت أسهم شركات الإنماء ,وسابك ,والحمادي ,ودار الأركان ,والراجحي ,وجزيرة تكافل الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، وكيان السعودية، وإعمار، والتعمير على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

كانت المخاوف السياسية قد فاقمت من خسائر الأسواق الخليجية في تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية التوترات الأوكرانية وحشد روسيا جنوداً بالقرب من الحدود الأوكرانية، ما دفع الأسواق العالمية للتراجع.

مؤشر سوق دبي المالي كان الأكثر تراجعاً اليوم بنسبة 1.39%، إلى مستوى 4775 نقطة، بقيمة تداول حتى منتصف الجلسة بلغت 448 مليون درهم، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.81%، إلى 4922 نقطة.

وتراجع سهم إعمار القيادي بسوق دبي بنسبة 1.9%، إلى 9.79 درهم، وأرابتك 1.9%، إلى مستوى 4.13 درهم.

وتعرض مؤشر سوق الأسهم السعودية لتكبد خسائر في مطلع التعاملات، إلا أنه سرعان ما عاد للميل للارتفاع متجاوزاً مستوى 10460 نقطة مجدداً.

وتراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى إغلاق في ستة أسابيع مع تأثر الأسهم العالمية بالأزمة الأوكرانية.

وفقد مؤشر بورصة الكويت ما نسبته 0.10%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.14%، بعد أن كان يحقق مكاسباً بأكثر من 2%.

وخسر مؤشر بورصة البحرين 0.25، ووصل إلى مستوى 1483 نقطة، ومؤشر البورصة المصرية 0.03%، إلى 9007 نقطة.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر اليوم مواصلاً خسائره بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً حاداً في الطلبيات الصناعية الألمانية.

وقال متعامل في سنغافورة إن عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب مخاوف من التوترات في أوكرانيا ساهم في تعزيز الدولار كثيراً وأثر سلباً على اليورو.