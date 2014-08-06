تأكيدا لـ "العربية": اتصالات لم تقرر القيد بسوق مصر

تأكيداً لما نشرته "العربية.نت" قبل يومين، أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، أنها لم تتخذ أي قرار بخصوص الطرح الأولي لإدراج أسهم اتصالات مصر، ولا يزال الموضوع قيد البحث والدراسة وخاضع لموافقة المساهمين الرئيسيين.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن شركة اتصالات - مصر، تجري محادثات مع بنوك استثمارية حول ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في بورصة مصر منذ قرابة الخمس سنوات. وأن الشركة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإدارة عملية الطرح والمقرر أن يجمع نحو 500 مليون دولار.

لكن مؤسسة اتصالات رفضت التعليق على ما تناقلته وسائل الإعلام عن تفويضها لعدد من البنوك لإدارة طرح أسهمها في البورصة المصرية بهدف جمع 500 مليون دولار. وقال المتحدث باسم مجموعة اتصالات المالكة لاتصالات مصر، إن المجموعة لا تعلق على شائعات السوق، حفاظاً على مصلحة مساهميها.

وكانت "العربية.نت" قد نشرت تقريراً قبل يومين أشارت فيه إلى عدم اتخاذ شركة اتصالات مصر أية إجراءات تثبت جديتها في السير في إجراءات قيدها بالبورصة المصرية.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن لجنة القيد بالبورصة المصرية لم تتلق حتى الآن ما يفيد اتجاه الشركة إلى القيد بالبورصة المصرية، وأن كل ما يثار هو مجرد تصريحات ليس لها أي علاقة بأية إجراءات تنفيذية حتى الآن.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن المجموعة المالية هيرميس وبمجرد إعلان اتصالات مصر توجهها للطرح أجرت مباحثات مع إدارة الشركة لتتولى إدارة الطرح المتوقع، ولكن حتى الآن لم تتقدم الشركة بطلب لشركة مصر للمقاصة، يثبت جديتها في الاتجاه للطرح بالبورصة المصرية.