طرح أول صندوق للمؤشرات خلال أسابيع ببورصة مصر

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، المتخصصة في الاستثمارات المالية في مصر، انتهاءها من إعداد نشرة اكتتاب أول صندوق لوثائق الاستثمار في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30"، وأبلغت بها هيئة الرقابة المالية.

وقال مسؤول الاتصال وعلاقات المستثمرين بشركة بلتون، أسامة رشاد، إن هيئة الرقابة المالية طالبت بعدة تعديلات على نشرة اكتتاب وثائق صندوق المؤشر، وتم إجراء التعديلات المطلوبة بالفعل، ونستعد في الوقت الحالي لطرح الوثائق بالسوق.

وتوقع أن تكون نشرة الاكتتاب جاهزة للعرض على المستثمرين خلال أقل من ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن سعر الوثيقة الواحدة يبلغ 10 جنيهات مصرية تساوي 1.4 دولار تقريباً.

وأكد رشاد أن شركة بلتون انتهت من تأسيس الشركة المصدرة للصندوق تحت اسم "شركة صندوق مؤشر "إيجي إكس 30"، برأسمال 5 ملايين جنيه، وسوف تساهم بلتون في رأسمال الصندوق بخمسة ملايين جنيه أخرى، متوقعاً تغطية الوثائق بنحو 50 ضعفا، أي بما يعادل 250 مليون جنيه.

وأوضح أنه في حال زيادة الطلب على وثائق صندوق المؤشر الجديد التي سنطرحها عن 500 مليون جنيه، سيتم رفع رأسمال الصندوق.

ووقعت البورصة المصرية قبل شهرين اتفاقا مع "بلتون المالية" لمنحها أول ترخيص لمؤسسة مالية محلية لاستخدام مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" لتدشين صندوق مؤشر تحت اسم XT - MISR.

وأصدرت إدارة البورصة المصرية بداية شهر أبريل الماضي قرارها التنفيذي لبدء العمل بالقواعد التنظيمية لكل من صناديق المؤشرات المتداولة ونشاط صانع السوق عليها.