العنقري: عدم فتح سوق السعودية قلص تدفق الاستثمارات

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العنقري في تصريح خاص لـ"العربية نت" أن تراجع الاستثمار الأجنبي بالخليج عامة منذ عدة أعوام له أكثر من سبب أولها الأزمة المالية العالمية وما خلفته من أضرار كبيرة على أسعار الأصول بالدول الكبرى اقتصاديا، فكان تركيز المستثمرين على اقتناص الفرص فيها وكذلك التوترات السياسية بالمنطقة خصوصا بعد أحداث ما سمي بالربيع العربي كان له انعكاس سلبي على الاستثمار بالمنطقة عموما.

وأوضح أن المملكة تراجعت فيها الاستثمارات لنفس الظروف بالإضافة الى أن عدم فتح السوق المالي للاستثمار الأجنبي قلص من تدفق الاستثمارات عموما رغم أن المملكة طورت الكثير من الأنظمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفيها فرص كبيرة جدا، ويتوقع أن تعود الاستثمارات الأجنبية للارتفاع بعد قرار السماح بالتداول المباشر للأجانب من الخارج بالسوق المالي إضافة لتطوير اللائحة الجديدة لأنظمة الاستثمار الأجنبي من قبل هيئة الاستثمار وكذلك استكمال البنى التحتية المحفزة ببعض المواقع الاستثمارية كرأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

يأتي ذلك في أعقاب صدور تقرير من بنك الكويت الوطني يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون للعام الخامس على التوالي خلال عام 2013، وفقاً لتقرير الاستثمارات العالمية السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2014، مبيناً أنه تراجع من 28 مليار دولار في عام 2012 ليصل الى 24 مليار دولار العام الماضي، بتراجع قدره 14.6%.

يذكر أن السعودية شهدت تراجعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي، بعد أن كان لها نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع %24 من 12.2 مليار دولار خلال عام 2012 ليصل الى 9.3 مليارات دولار خلال عام 2013. وقد جاء هذا التراجع على الرغم من الاستثمار في المشاريع الكبيرة كمشاريع البنية التحتية وتكرير النفط والبتروكيماويات. وكما أشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014، فإن الحكومة السعودية تساهم بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع الكبيرة، ويعتمد كثير من المستثمرين الأجانب على العقود والمشاريع المشتركة مع الحكومة.