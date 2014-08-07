سوق مصر بلا إجراءات احترازية لأول مرة منذ ثورة يناير

عادت البورصة المصرية للعمل دون الإجراءات الاحترازية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية في فبراير من عام ألفين وأحد عشر، وأعلنت إدارتها عن بدء العمل بنظام السعر الاستكشافي اعتباراً من جلسة اليوم.

ووفقاً للنظام الجديد فقد زادت ساعات العمل من أربع ساعات يوميا إلى خمس ساعات، لتشمل الجلسة الاستكشافية ومدتها نصف ساعة قبل أن يفتح السوق رسميا.

واستهلت البورصة تعاملات اليوم على ارتفاعات قياسية، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 506.8 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% إلى مستوى 9152 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.32% إلى مستوى 631 نقطة. وأيضاً ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% إلى مستوى 1125 نقطة.

وقالت إدارة البورصة في بيان، إن سعر الفتح الجديد يتطلب توافر معايير موضوعية للتحقق فعلياً من وجود آليات للعرض والطلب لها تأثير سعري يغير من سعر الإقفال السابق، وتضمن هذه المعايير الحد من التأثير المتعمد لإيجاد سعر فتح جديد دونما وجود أحداث جوهرية تستدعى هذا التغيير، وإن لم تتوافر هذه المعايير سيكون سعر الفتح هو ذات سعر إقفال السابق.

وأشار البيان إلى أن الحدود السعرية وحدود الإيقاف المؤقت تكون محسوبة على أساس سعر الفتح وفقاً لأي من البديلين في البند السابق حسب الأحوال.

كما يسمح بالتحرك صعوداً وهبوطاً بنسبة 10% أثناء الجلسة الاستكشافية من سعر الإقفال السابق، ويكون للورقة المالية نسبة 10% أخرى من سعر الفتح للتحرك السعري أثناء الجلسة الرسمية، وتقل هذه النسب إلى 5% فيما يخص بورصة النيل.

وأضافت البورصة أنه إذا تجاوز سعر الإقفال اللحظي النسب المحددة لآلية الإيقاف المؤقت إذا تحرك السعر بما يزيد على 5% من السعر المرجعي صعوداً أو هبوطاً) فإنه يتم تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتعامل على الورقة المالية لمدة 30 دقيقة، ثم يعاد التعامل على الورقة مرة أخرى بعد انقضاء هذه المدة.

وقالت إن فترة الجلسة الرسمية للتداول قد تبدأ مع وجود إيقاف مؤقت للأوراق المالية التي بلغت نسبة التحرك السعري لها الحدود القصوى أو الدنيا المسموح بالتحرك خلالها أثناء الجلسة الاستكشافية (أكثر من 5% صعوداً أو هبوطاً من السعر المرجعي).

وفي حال إيقاف ورقة مالية لتعدي نسب الإيقاف المؤقت المسموح بها (5%) فإنه لا يتم إيقاف الورقة المالية مرة أخرى في نفس الاتجاه، ولكن يتم إيقافها إذا ارتد السعر في الاتجاه المعاكس مرة واحدة فقط أيضاً في حالة تعديها لنسب الإيقاف المؤقت المسموح بها (5%) من السعر المرجعي.

ويقصد بالسعر المرجعي في الجلسة الاستكشافية سعر الإغلاق في اليوم السابق، في حين يقصد بالسعر المرجعي في الجلسة الرسمية سعر الفتح الذي قد يساوي سعر الإغلاق في اليوم السابق أو يختلف عنه في حال تحقق شروط الجلسة الاستكشافية وتسجيل سعر فتح جديد.