الأسهم السعودية: المؤشر يختتم الأسبوع بمكاسب جديدة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تحقيق مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي في ختام تداولاته الأسبوعية، إذ ارتفع 74.14 نقطة ليغلق عند مستوى 10552.48 نقطة بنسبة ارتفاع 0.71%، وبتداولات تجاوزت 8.5 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 96 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 43 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 215 مليون سهم توزعت على أكثر من 144 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات العالمية، واتحاد الخليج، والاتحاد التجاري، والحكير، والأهلية، وسند الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات المتحدة للتأمين، والخضري، والأهلي تكافل، والإنماء طوكيو، والوطنية، وبوبا العربية الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.98% إلى 1.47%.

كما جاءت أسهم شركات سابك، و الإنماء، والراجحي، وجزيرة تكافل، والحمادي، ودار الأركان الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسابك، وزين السعودية، والكهرباء السعودية على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

ولم تشهد السوق أي عمليات جني أرباح أو تغلق على تراجع منذ إعلان الحكومة قبيل عيد الفطر عن فتح السوق أمام الاستثمار المؤسساتي الأجنبي منتصف العام المقبل.

وتسيطر حالة من الأجواء الإيجابية والتفاؤل على المستثمرين وسط عمليات دخول كبيرة للسيولة للاستفادة من المكاسب المتلاحقة وتكوين مراكز واقتناص فرص ربما لن يكون من السهر تكرارها عقب دخول الأجانب.

وأضاف مؤشر السوق خلال التعاملات 1%، أو 103 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة مصرف الإنماء بـ227 مليون ريال، تلاه سهم سابك بـ182 مليون ريال، ومصرف الراجحي بتداولات بلغت قيمتها 162 مليون ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً العالمية بـ9.98%، وحلواني إخوان 9%، وجزيرة تكافل حيث حقق مكاسب بنسبة 5.84%.