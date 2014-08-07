مؤشر نيكاي يصعد بعد موجة خسائر لـ5 جلسات متتالية

صعد مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية، اليوم الخميس، ليوقف موجة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية بعد أن قالت مصادر لرويترز إن صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الضخم في اليابان يعتزم زيادة استثماراته في الأسهم المحلية.

وزاد مؤشر نيكاي 0.5%، ليغلق عند 15232.37 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 15061.99 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 30 يونيو بفعل ارتفاع الين ومخاوف جيوسياسية.

وقالت مصادر إن صندوق استثمار معاشات التقاعد الذي تبلغ قيمته 1.24 تريليون دولار، وهو الأكبر من نوعه في العالم، يعتزم تخصيص أكثر من 20 بالمئة من أمواله للاستثمار في الأسهم المحلية مقارنة مع المستوى المستهدف حاليا البالغ 12%، في ظل سعيه لجني عائدات أكبر لسكان البلاد المتقدمين في العمر.

وقال تاكاشي أوبا، الخبير الاستراتيجي في أوكاسان للأوراق المالية في طوكيو "جاءت أنباء صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في وقت مناسب تتراجع فيه السوق. يحظى الصندوق باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب أيضا، ويبدو أن بعض المتعاملين عاودوا الشراء في ضوء هذه الأنباء بعد الإقبال على البيع في وقت سابق".

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1258.12 نقطة، في حين تقدم مؤشر "جيه بي إكس-نيكي" 400 بنسبة 0.5%، ليسجل 11452.78 نقطة.