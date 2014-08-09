ارتفاع أسهم أميركا بسبب مناورات روسية

ارتفعت الأسهم الأميركية وسجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 55 أكبر مكاسب بالنقاط المئوية منذ مارس، بعد أنباء عن إنهاء روسيا تدريبات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية، في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون الضربات الجوية الأميركية في العراق.

وساعدت المكاسب المؤشرات الرئيسية على تعويض خسائرها خلال الأسبوع مع تزايد عمليات الشراء قرب نهاية الجلسة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 182.52 نقطة أو 1.12 بالمئة إلى 16550.79 نقطة عند الإغلاق. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21.84 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 1931.41 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 36.02 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 4370.99 نقطة. وخلال الأسبوع ارتفع داو 0.4 بالمئة وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 بالمئة وناسداك 0.4 بالمئة.