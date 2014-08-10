سهم العربية للطيران يرتفع 3.6% بعد نتائج فصلية قوية

ارتفع سهم العربية للطيران في دبي خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.62%، مدعوماً بنتائج قوية للشركة في الربع الثاني من العام الجاري.

وقفز السهم إلى مستوى 1.43 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 24.6 مليون درهم، وأحجام بلغت 17.3 مليون سهم.

وكانت "العربية للطيران" قد أعلنت عن تحقيقها قفزة بأرباحها خلال الربع الثاني بأكثر من الضعف، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام لتحقق 173 مليون درهم، ما يعادل 47 مليون دولار.

وقد فاقت الأرباح توقعات المحللين بحسب بلومبرغ والبالغة 127.5 مليون درهم.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد الركاب، مما يدعم الإيرادات.