مؤشر سوق السعودية يواصل المكاسب باتجاه 10600 نقطة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات الأسبوع تحقيق مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي, إذ ارتفع 26.64 نقطة, ليغلق عند مستوى 10579.12 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.25%، وبتداولات تجاوزت 8.8 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 70 شركة في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 58 شركة, إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 224 مليون سهم توزعت على أكثر من 147 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات الخضري، والحمادي، والفخارية، والعالمية، والعبداللطيف، ووفرة الأكثر ارتفاعاً, فيما جاءت أسهم شركات الاتحاد التجاري، وأسلاك، والصحراء للبتروكيماويات، وإسمنت ينبع، والمملكة، وسند الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم بين 9.60% إلى 1.57%.

كما جاءت أسهم شركات الحمادي، وسابك، والإنماء ووفرة، وزين السعودية، ومجموعة الحكير الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، والحمادي، ودار الأركان، وكيان السعودية، ووفرة على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.