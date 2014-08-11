الأسهم الأوروبية تنتعش مع انحسار التوترات الأوكرانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد تراجع حاد على مدى أسبوعين مقتدية بموجة صعود للأسهم الأميركية مع انحسار التوترات بين أوكرانيا وروسيا وإن بشكل طفيف.



وفي الساعة 0703 بتوقيت جرينش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8 بالمئة إلى 1316.16 نقطة. كان المؤشر تراجع خمسة بالمئة في الأسبوعين الأخيرين.



وفي ساعة متأخرة يوم الجمعة قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أنهت تدريبات عسكرية في جنوب البلاد كانت الولايات المتحدة انتقدتها كخطوة "استفزازية" في خضم الأزمة الأوكرانية وهو ما أطلق موجة صعود قوي في وول ستريت.



وتفوق مؤشر داكس يوم‭ ‬الاثنين بصعوده 1.1 بالمئة مع ارتفاع دايملر 1.9 بالمئة وأديداس 1.2 بالمئة. ويعتقد أن الشركات الألمانية هي الأكثر تأثرا بالتوترات بين الغرب وروسيا.



وفتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على ارتفاع 0.3 بالمئة وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة.