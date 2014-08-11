سوق السعودية تصعد للجلسة 11 والمؤشر قرب 10600 نقطة

نجحت سوق الأسهم السعودية في التحول إلى الربحية في تعاملات اليوم الاثنين والإغلاق على مكاسب بدعم من مكاسب قطاع البتروكيماويات، ليفلت المؤشر من الخسائر التي تكبدها مطلع التداولات ويواصل مسيرته باتجاه اختراق مستوى الـ10600 نقطة.

وهذه هي الجلسة الأولى التي تفتتح فيها السوق السعودية على تراجع منذ إعلان الحكومة فتح السوق أمام الاستثمار المؤسسي الأجنبي، ما دفع المستثمرين السعوديين لتكوين مراكز واقتناص الفرص.

وحققت السوق السعودية مكاسب للجلسة الـ11 على التوالي.

ووصل مؤشر السوق إلى 10596 نقطة، بعد أن أضاف 0.16%، من المكاسب أو 17 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال.

وتشهد السوق السعودية خلال الفترة الحالية إعادة تقييم في ضوء قرار فتح السوق للأجانب، إلا أنه وبالرغم من صدور القرار فإن الموقف يبدو بحاجة إلى مزيد من الإيضاح الذي سيتم بعد إعلان اشتراطات دخول الأجانب.

وصعد مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.08%، والإسمنت 1.18%، والتجزئة 0.07%، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية 0.12%.

وقاد ارتفاعات اليوم عند الإغلاق سهم بروج للتأمين 9.94%، الحمادي بنسبة 8.9%، تلاه سهم ام القرى7.5%، ورعاية الذي ارتفع بنسبة 4.15%.

وبلغت قيمة التداولات في نهاية جلسة اليوم الحمادي للتنمية بـ733 ملايين ريال، والإنماء بقيمة 507 مليون ريال.