الذهب يستقر فوق 1300 دولار مع صعود الأسهم

تحرك سعر الذهب في نطاق ضيق فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء، في ظل صعود الأسهم إذ يبدو أن المستثمرين ينحون المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بأوكرانيا جانبا في الوقت الحالي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1308 دولارات للأوقية بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش وتحرك في نطاق أربعة دولارات.

وانخفض سعر المعدن في العقود الأمريكية نحو دولار إلى 1309.20 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية مقتفية أثر نظيرتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وزاد الذهب نحو تسعة بالمئة هذا العام وهو ما يرجع بشكل كبير إلى التوترات بين الغرب وروسيا بسبب أوكرانيا وإلى العنف في الشرق الأوسط. ويعتبر المعدن الأصفر استثمارا بديلا للأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر مثل الأسهم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة عند 20.01 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين الذي استقر عند 1465.6 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.15 بالمئة إلى 872.15 دولار للأوقية.