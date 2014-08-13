توقيع اتفاقية خدمات بين تداول وشركة عطاء

وقعت السوق المالية السعودية "تداول" مع شركة عطاء التعليمية اتفاقية لتقديم خدمات الحفظ والتسجيل للشركات المساهمة غير المدرجة بالسوق.

وتقدم" تداول" من خلال هذه الاتفاقية خدمة إدارة وتسجيل ملكيات مساهمي الشركة والمتضمنة حفظ وصيانة سجل المساهمين ونقل الملكيات فيما بينهم، إلى جانب إيداع الأسهم في المحافظ استثمارية وتسجيل عمليات الرهن وتنفيذ إجراءات الشركات مثل زيادة أو خفض رأس المال، علاوة على تقديم خدمات إدارة الجمعيات العامة والتصويت الإلكتروني، والحصول على تقارير سجل المساهمين إلكترونياً إضافة إلى خدمة الاستعلام آلياً عن ملكيات المساهمين.

ووقع الاتفاقية عن السوق المالية السعودية "تداول" مدير عام خدمات الأصول والإيداع خالد الحصان, فيما وقع عن شركة عطاء التعليمية رئيسها التنفيذي الدكتور بدر بن ناصر العليوي.

وتتمثل أهمية تقديم مثل هذه الخدمات للشركات المساهمة غير المدرجة بالسوق في مساعدة الشركة على تطبيق أفضل الممارسات لإدارة شؤون مساهميها وحفظ حقوق مساهمي الشركة من خلال إيداعها لدى "تداول".