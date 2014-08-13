سوق السعودية تلامس 10600 نقطة بتداول 10.8 مليار ريال

عاود مؤشر سوق السعودية الارتفاع مجدداً في نهاية جلسة اليوم بعد الهبوط الذي شهده، والتي قطع بها مسيرة الصعود التي استمرت لـ11 جلسة متواصلة.

ورغم عمليات جني الأرباح التي طالت أسهم قطاعات المصارف والخدمات المالية والبتروكيماويات فإن مكاسب عدد من القطاعات الأخرى من بينها الزراعة، والتطوير العقاري دفعت المؤشر لإضافة 0.04%، أو 4 نقاط ليصل إلى 10593 نقطة.

وتراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات اليوم بنسبة 0.02%، والمصارف والخدمات المالية بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.09%، والزراعة بنسبة 1.86%، والتشييد والبناء 1.75%.

وشهدت السوق السعودية اليوم تداولات أعلى من متوسطاتها اليومية بلغت قيمتها 10.8 مليار ريال، بأحجام 243 مليون سهم، وعدد صفقات 168.158 صفقة.

وقاد الأسهم المرتفعة الشرقية للتنمية 9.82%، الخضري 5.3%، الأسماك 4.89%، فيما ارتفع سهم المراعي بنسبة 4.8%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة سهم الحمادي للتنمية الذي تراجع اليوم إلى 91.25 ريال، بقيمة 1.53 مليار ريال، تلاه مجموعة الحكير بـ765 مليون ريال، وسابك بـ5.3 مليون ريال.

وقال رئيس مركز آرك للاستشارات والدراسات الدكتور خالد الحارثي إن أوساط السوق المالية تترقب بتفاؤل اشتراطات دخول المؤسسات المالية الأجنبية للسوق السعودية، والتي من المفترض أن تصدر قريباً.

وأضاف الحارثي أن طرح الاشتراطات يأتي بهدف أخذ الآراء لمدة 90 يوماً، وبعدها توضع اللائحة النهائية لدخول المؤسسات الأجنبية، وحسب إشارة هيئة سوق المال فإنه ستنتهي قبل نهاية العام.

ولفت الحارثي إلى ضرورة تقنين الدخول والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الشأن مثل الصين وتايوان والهند.