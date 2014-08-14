جني الأرباح يوقف مؤشر سوق السعودية دون 10600 نقطة

وسط عمليات جني أرباح، استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم دون 10600 نقطة، رغم تخطيه هذا المستوى خلال التعاملات.

وأنهى مؤشر سوق السعودية تعاملات اليوم على ميل للتراجع بـ0.05%، أو 5 نقاط، إلى مستوى 10588 نقطة، بتداولات كبيرة تخطت 10.5 مليار ريال.

وتعرض المؤشر لضغوط واضحة من قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تراجع 0.16%، والتجزئة 0.54%، والطاقة 0.33%، إضافة لقطاع الاتصالات الذي خسر 0.37%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم ميدغلف للتأمين 8.9%، والشرقية للتنمية 7%، والزامل للصناعة 4.9%، إضافة لسهم الأهلي للتكافل 3.7%.

وجاء في مقدمة الأسهم المتراجعة جزيرة تكافل 9.9%، والعالمية 4%، والحمادي 3.2%، وفيبكو 2.9%.

وتراجع اليوم سهم صافولا بنسبة 0.89% إلى 82.5 ريال، وذلك بعد إعلان الشركة أمس دخولها في مفاوضات مع شركة أمريكانا للاستحواذ على حصة فيها.

وقال الرئيس الاستثماري لشركة دراية المالية، محمد الشماسي، إن مسألة الأموال الذكية التي نسمع عنها في الأسواق العالمية وحجها كبير دخلت بالفعل السوق السعودية خلال العامين الماضيين.

وأضاف الشماسي أن دخول الأموال الذكية كان في مراحل ما قبل المستويات السعرية الحالية، وقد أدى دخول هذه الأموال لارتفاع واضح في مستويات السيولة.

وأوضح الشماسي أن الأفراد الصغار دائماً هم الضحية لهذه التحركات، وقال: "ننصح الأفراد بعدم الاندفاع بكامل أموالهم والانجرار وراء المضاربات".