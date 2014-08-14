مؤشر نيكي يرتفع لليوم الرابع توقعاً لمشتريات حكومية

واصلت الأسهم اليابانية موجة صعودها لليوم الرابع اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب الأسهم الأميركية وتوقعات بأن تسرع صناديق التقاعد الحكومية اليابانية مشترياتها لتعزيز السوق.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.7 بالمئة إلى 15314.57 نقطة بعد أن صعد 3.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع لكن بأحجام تداول متدنية بسبب العطلات الصيفية في اليابان.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1270.50 نقطة بأحجام تداول أقل من 90 بالمئة من معدلاتها في الفترة الأخيرة. وتقدم المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 11567.33 نقطة.