وقف أمريكانا وانتقادات حادة لهيئة سوق المال بالكويت

أوقفت هيئة أسواق المال الكويتية تداول أسهم أمريكانا، على أن لا يعود السهم إلى التداول إلا بعد موافقة الهيئة.

وجاء قرار الهيئة بعد تأكيد شركة "صافولا" السعودية أمس أنها بدأت مفاوضات أولية مع إدارة شركة "أمريكانا" الكويتية حول فرص الاستحواذ عليها، تضمنت اتفاقية للمحافظة على سرية المعلومات، إلا أن المفاوضات لم تسفر حتى اللحظة عن أي تطور جوهري يستلزم الإفصاح عنه.

وبحسب صافولا فإن المفاوضات جاءت خلال جولة ترويجية قامت بها أميركانا لعرض فرص الاستحواذ عليها.

وفي هذا الصدد أكدت مجموعة صافولا بأنها لم تقم بأي تصريحات بهذا الخصوص.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت أن "صافولا" تقدمت بعرض استحواذ على الشركة الكويتية بقيمة 5 مليارات دولار.

وكانت أميركانا المملوكة لمجموعة الخرافي والتي تدير سلسلة من مطاعم الفرانشايز مثل "كنتاكي" و"بيتزا هت"، نفت علمها بأي عروض استحواذ بعد أن ذكرت صحف غربية أن شركات ملكية خاصة أميركية تستعد لتقديم عروض للشركة الكويتية.

وفي مقابلة عبر الهاتف لقناة "العربية"، مع رئيس مجموعة نمش العالمية علي النمش قال إن غياب الشفافية بشكل تام أمر واضع للجميع في سوق المال الكويتية، حيث كان من المفترض أن تتدخل هيئة سوق المال واستيضاح ما نشر بشأن صفقة بيع أمريكانا.

ولفت النمش إلى أن عدد من الشركات التابعة لمجموعة الخرافي المالكة لنسبة كبيرة من أسهم أمريكانا قامت بعمليات شراء كبيرة لرفع سعر السهم وزيادة متوسط سعره خلال 6 أشهر، وبالتالي تحسين شروط التفاوض.

ولفت النمش إلى أن أسئلة وجهت في الجمعية العمومية الأخيرة للشركة بشأن بيع الشركة لمرزوق الخرافي رئيس أمريكانا، وقال إن المفاوضات قد تكون مع الملاك، على الرغم من أنه هو أحد كبار مساهمي الشركة.