الذهب يرتفع قليلاً ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعاً بسيطاً مما أبقاها فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، واتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن في ظل بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة والتوترات السياسية.

وحصل الذهب على دعم يوم الخميس من بيانات أظهرت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في طلبات الحصول على إعانة من البطالة في الولايات المتحدة، في حين توقف نمو منطقة اليورو في الربع الثاني مع انكماش الاقتصاد الألماني وجمود الاقتصاد الفرنسي.

ودعم التوتر في أوكرانيا والشرق الأوسط المعدن النفيس الذي ينظر إليه كاستثمار بديل آمن لأصول تنطوي على مخاطر أشد مثل الأسهم.

وقال متعامل في المعادن النفيسة "سيظل الذهب متمتعا بدعم جيد فوق 1300 دولار بفعل التوترات السياسية. تساعد في ذلك أيضاً بعض البيانات الضعيفة في الأيام القليلة الماضية. "لكن إذا تعافت أسواق الأسهم.. فقد تهبط الأسعار حيث لا يوجد داعم آخر من السوق الفورية أو تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة."

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة اليوم الجمعة إلى 1314 دولارا للأوقية، بعدما أغلق دون تغير يذكر في الجلسة السابقة، وزاد الذهب 0.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة 50 سنتا إلى 1315.20 دولار لكنها لا تزال أيضا في طريقها لتحقيق ثاني مكسب أسبوع على التوالي. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.45 بالمئة إلى 19.88 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1463 دولارا للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.35 بالمئة إلى 883.3 دولار للأوقية.