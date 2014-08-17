مؤشر سوق السعودية يواصل مكاسبه فوق 10600 نقطة

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع متجاوزة خسائر جلسة الخميس الماضي، مع إقبال المستثمرين على دخول السوق، وسط إصرار على تكوين مراكز قبل فتح السوق للأجانب.

وارتفع مؤشر سوق السعودية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.29%، معززاً مسيرته بعد اختراق مستوى الـ10600 نقطة.

ويستهدف المستثمرون السعوديون الاستفادة من الأسعار الحالية عبر بناء محافظ، بالإضافة لتحقيق أرباح جيدة والاستفادة من الطفرة الحالية والأجواء الإيجابية العامة في السوق.

ودعمت القطاعات الرئيسية مؤشر سوق السعودية، حيث ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.19%، والمصارف والخدمات المالية 0.56%، بالإضافة لقطاع النقل بـ1.65%.

وحتى منتصف الجلسة بلغت قيمة التداولات نحو 5 مليارات ريال، عبر تداول 131 مليون سهم.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً الحمادي بنسبة 5%، أليانز إس إف 3.71%، البحري 3%، بالإضافة لسهم الإنماء بنسبة 2.69%.

واستحوذ سهم الحمادل على 487 مليون ريال من قيمة التعاملات حتى منتصف الجلسة، تلاه سهم الإنماء بـ398 مليون ريال، ودار الأركان 295 مليون ريال.