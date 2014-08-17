مسيعيد القطرية لن تنضم لمؤشر MSCI والسهم يخسر 7.5%

عمق سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة خسائره بنهاية تعاملات اليوم الأحد بعد إصدار الشركة التابعة لقطر للبترول بياناً توضيحياً للمساهمين بخصوص البيان الصادر منMSCI .

وخسر السهم نحو 7.54%، ليتراجع إلى مستوى 34.95 ريالاً، عند الإغلاق.

ودفعت هذه الخسائر مؤشر بورصة قطر لتكبد خسائر بنسبة 0.68%، ليصل إلى مستوى 13413 نقطة.

وكانت MSCI قد شملت مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في مؤشرها للأسواق الناشئة ومؤشرها للنمو، ثم أصدرت بيانا اخر ذكرت فيه أن الشركة لن تضاف إلى أي من مؤشراتها على عكس ما صُرح به سابقاً من قبلهم.

وقالت الشركة أنه ليس لديها أية علاقه تعاقدية مع MSCI Inc، وأنها تستمد قوتها من مركزها المالي الراسخ وأدائها القوي وليس من خلال القرارت الخاصة بإضافة الشركة الى مؤشر MSCI أو عدمه.

