السوق السعودي يغلق مرتفعاً.. بتداول 9.6 مليار ريال

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، تحقيق مكاسبه، حيث ارتفع 11.06 نقطة ليغلق عند مستوى 10650.09 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.10%، ومن خلال تداولات تجاوزت 9.6 مليار ريال.

ووفق مؤشر سوق الأسهم، فقد شهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 77 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 63 شركة، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 278 مليون سهم، توزعت على أكثر من 152 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات إكسا التعاونية وبوبا العربية والعقارية والشرقية للتنمية والتعاونية والإنماء الأكثر ارتفاعاً اليوم.

فيما جاءت أسهم شركات جزيرة تكافل وينساب وصافولا والأهلي تكافل والأهلية والطيار الأكثر انخفاضاً.

وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.92% و1.65%.

كما جاءت أسهم شركات الحمادي والإنماء والشرقية للتنمية ودار الأركان وسابك وزين السعودية الأكثر نشاطاً بالقيم، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان وزين السعودية والإنماء وكيان السعودية وإعمار والحمادي، على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.