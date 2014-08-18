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نيكي مستقر في معاملات هزيلة مع تراجع الشهية للمخاطرة

المصدر: طوكيو ـ رويترز
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أغلق مؤشر نيكي الياباني مستقرا في معاملات هزيلة مع تراجع الشهية للمخاطرة من جراء التوترات الجيوسياسية، لكن سهم تشوجاي للصناعات الدوائية قفز بفعل تقرير بأن روش ربما تقترب من إبرام صفقة لتملك الشركة اليابانية بالكامل.

واستقر نيكي عند 15322.60 نقطة في معاملات متقلبة. وينصب الاهتمام في الأسواق العالمية على الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية.

وبلغ حجم التداول 1.54 مليار سهم، وهو أقل مستوى منذ منتصف أبريل.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1271.26 نقطة، في حين استقر المؤشر الجديد "جيه بي إكس-نيكي" 400 عند 11564.70 نقطة.

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