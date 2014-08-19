نيكي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات أميركية

سجل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع تعزز الثقة بفضل بيانات قوية لقطاع الإسكان الأمريكي في حين زادت الشهية للمخاطرة بفعل انخفاض الين مما ساعد الأسهم ذات الثقل على المؤشر والمصدرين مثل سوفت بنك وباناسونيك.



وتحسنت المعنويات أيضا بفضل انحسار التوترات في أوكرانيا بعد إعلان روسيا أمس الاثنين تسوية كل الاعتراضات على إرسالها قافلة إنسانية إلى أوكرانيا.



وارتفع نيكي لليوم السابع وزاد 0.8 بالمئة إلى 15449.79 نقطة. وسجل المؤشر ذروته خلال المعاملات عندما بلغ 15476.05 نقطة وهو أفضل مستوى له منذ الخامس من أغسطس.



وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1280.29 نقطة وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.8 بالمئة ليسجل 11652.03 نقطة.