الأسهم الأوروبية تتراجع بعد انتعاش وكارلسبرج يهوي

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد صعود قوي على مدى يومين، حيث هزّ تحذير بشأن الأرباح من كارلسبرج ثقة المستثمرين.

وهوى سهم شركة البيرة الدنماركية 5.8 بالمئة بعد أن قالت إن أرباح التشغيل في 2014 ستتراجع مقارنة مع 2013 بسبب تدهور الأوضاع في روسيا التي تسهم بنحو 35 بالمئة من أرباحها.

وفي الساعة 0705 بتوقيت غرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 بالمئة إلى 1346.05 نقطة بعد أن ارتفع 1.8 بالمئة في الجلستين السابقتين.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يوليو والذي قد يسلط الضوء على اتجاه أسعار الفائدة.

وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز البريطاني على انخفاض 0.2 بالمئة في حين تراجع كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة واستقر مؤشر داكس الألماني.